Burenruzie Hengelo beslecht door ladderrecht: huis mag tóch afgebouwd

Verkopers met jas aan en sjaal om in Tubbergse kantoor­boek­han­del De Secretares­se, want de verwarming is uitgezet

Bij kantoorboekhandel De Secretaresse in Tubbergen lopen de verkopers met de jas aan en een sjaal om. Het is geen ludieke actie, maar bittere noodzaak, want de verwarming staat uit om te besparen op de energiekosten.