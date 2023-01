Burgemeester Nauta is helemaal klaar met gepraat over kloof tussen stad en platteland: ‘Onnodige energie’

Het gepraat over een kloof tussen stad en platteland moet stoppen. Volgens burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente kost deze discussie onnodig veel energie. „Daar erger ik mij aan”, zei ze in het ochtendprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ op NPO1.

Nauta schoof aan bij het televisieprogramma van WNL omdat zij de voorzitter is van P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten. Ze vertelde daar begrip te hebben voor de standpunten van de boeren, want de uitvoering van de stikstofplannen moet beter. „Het zijn ondernemers, zij willen duidelijkheid.”

Afgebrokkeld vertrouwen

Door de recente fout van landbouwminister Piet Adema is het vertrouwen van de boeren nog verder afgebrokkeld, zei Nauta. Adema verzuimde Kamerleden en boeren te informeren over de strengere mestregels. De minister moet zich woensdag in de Tweede Kamer verantwoorden.

Nauta ergert zich aan het gepraat over ‘de kloof’ tussen de stad en het platteland, tussen het westen en het oosten. Ze vindt het onnodige energie. Volgens haar zal er wel een soort kloof zijn, maar hebben de inwoners van dit kleine land ‘ongelofelijk veel gemeenschappelijk’. „Als we nou eens mét elkaar gaan praten en niet óver elkaar, dan komen we verder. We moeten af van stereotypen als ‘aan de rand van Nederland hangen we erbij, de westerling begrijpt ons niet’.”

Andere bubbel

Ze ziet wel een verschil in het tempo van leven. De periode dat ze in Den Haag woonde en werkte zat ze in een andere bubbel. „ Daar zat de telefoon aan mij vastgelijmd. In Markelo heb ik geleerd dat je gewoon met de mensen moet praten.”

De voorzitter van de plattelandsgemeenten zegt dat het platteland juist veel te bieden heeft aan de Randstad, op het gebied van wonen en energie. Ze pleitte voor kleinschalige opvang van asielzoekers in de dorpen en vroeg om Haagse steun voor kleine nieuwbouwprojecten.