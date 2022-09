Burgemeester verzegelt autobedrijf aan Slachthuisweg na inval om cocaïnelijn: ‘Genoeg om het pand te sluiten’

Albert (68) uit Harbrink­hoek werkt al 50 jaar bij kwekerij Menkehorst in Hengelo: ‘Ik ga door, thuiszit­ten is niets voor mij’

HENGELO/HARBRINKHOEK - Nog steeds rijdt hij vier dagen per week vanuit zijn woonplaats Harbrinkhoek naar zijn werk in Hengelo. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar Albert Kremer (68) is al 50 jaar in dienst bij Menkehorst Kwekerijen b.v. in Hengelo.

7 september