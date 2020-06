Buurt geschokt na gewelddadige confrontatie in Hengelo: ‘Wapens werden in tuintjes gedumpt’

STEMMING Wie wint de Persprijs van Hengeloos Peil? Stemt u mee voor de Publieks­prijs?

12 juni HENGELO - Het vierde seizoen van politiek café Hengeloos Peil zit er bijna op. In verband met corona konden er maar zeven in plaats van negen afleveringen worden gemaakt in het muziekcafé van poppodium Metropool. De afsluitende avond is op maandag 22 jun in de Grote Zaal van Metropool. Dan maken we de winnaar van de Persprijs 2019/’20 bekend. U mag via onze website meestemmen voor de Publieksprijs. Stemmen is mogelijk tot en met donderdag 18 juni middernacht.