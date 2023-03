Buurtbewoners De Thij in Oldenzaal bundelen krachten en gaan inwoners met energievragen helpen

Een speciale werkgroep, om andere buurtbewoners te helpen om energiezuiniger te gaan leven. Onlangs werd er in de wijk De Thij in Oldenzaal een klap op gegeven. „Als medebewoners hopen we er een slinger aan te geven.”

Inkoopacties, energiecoaches, een energieloket en subsidies: veel mensen zien tegenwoordig door de bomen het bos niet meer. Speciaal daarvoor is de Stichting Energie in de Thij opgericht. „De gemeente richt zich natuurlijk op alle inwoners, wij zijn er speciaal voor inwoners van de wijk De Thij die met vragen zitten”, legt Henk Köiter, lid van de stichting, uit. „Nu energie zo duur is, is het belangrijk om maatregelen te nemen.”

Quote Iedereen wacht een beetje af met het nemen van maatrege­len Henk Köiter, lid Stichting Energie in de Thij

Köiter stelt dat de gemeente het gesprek met de bewoners vaker aan moet gaan. „Ik ben zelf eens een keer gaan kijken tijdens een politiek forum, toen er gesproken werd over het wijkuitvoeringsplan De Thij. Ik had op dat moment geen idee wat het allemaal inhield.” Het feit dat er in De Thij allerlei verschillende soorten woningen staan, maakt het er niet makkelijker op. „WBO Wonen gaat in gesprek met huurders, maar bij koopwoningen zullen bewoners zelf wat moeten doen. Daarbij helpen wij bij.”

Paal 12

De nieuw opgerichte groep laat meteen van zich horen: op vrijdag 10 maart zijn buurtbewoners tussen 16.00 en 18.00 uur van harte welkom bij Paal 12 aan de Vondellaan. Daar kunnen ze samen met de leden van Stichting Energie in de Thij in gesprek over hoe ze bijvoorbeeld hun huis kunnen verduurzamen. Köiter: „Dit is onze eerste bijeenkomst. Iedereen wacht een beetje af met het nemen van maatregelen. Wij hopen er als medebewoners een slinger aan te geven.”