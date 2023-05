Buurtschap Agelo is gebouwd op keien en tradities: ‘Oageler boer bin-ie en dat blief-ie’

Als je er op let, zie je ze overal. In de berm van de weg, opgestapeld in de tuin, zo maar ergens in een weiland of als toegang tot een boerderij. Keien: de buurtschap is ervan vergeven. Net als stenen putten. Bijna elk huis heeft er wel een. „Doar hoalt wie hier van”, zegt Harrie Schröder. „De oale tied: doar mö’j zuunig op wean.”