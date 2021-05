Caravan schiet tegen vangrail op A1 bij Hengelo

Hengelöer Dennis houdt pappacafé: praten over van alles, van zwanger­schap tot FC Twente

20 mei HENGELO - Op donderdag 27 mei vanaf 20.00 uur is het eerste pappacafé in Twente. Een ontmoetingsplek voor vaders die onder andere willen sparren over de verzorging en opvoeding van kinderen. Dennis Ellery uit Hengelo is één van de initiatiefnemers.