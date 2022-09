Caravans blijven innoveren en het familiebedrijf Jan Krul in Hengelo doet vrolijk mee

Oud-Bookingtop­man revan­cheert zich met aanleg groene campus in Hengelo

HENGELO - Met The Green Box - de groene bedrijvencampus in Hengelo - werkt Kees Koolen aan zijn revanche. De oud-topman van Booking.com is aanjager en financier van de metamorfose die het voormalige bedrijfscomplex van Eaton ondergaat.

