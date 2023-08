Carmen uit Hengelo vindt de ultieme vrijheid op Schiermonnikoog: ‘Alsof je aan het einde van de wereld staat’

Quick'20 in eigen huis onderuit, puntende­ling in Rijssen en volle buit DETO

Voor Excelsior'31, DETO en Quick’20 is zaterdagmiddag de competitie weer begonnen. In Rijssen werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Barneveld, terwijl Quick’20 in eigen huis onderuit ging tegen Scherpenzeel (0-3). DETO wist wel de volle buit te pakken. Zij versloegen Heino met 1-3.