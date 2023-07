Carola uit Oldenzaal schreef hét voorleesboek voor ouders die de gevoelens van hun kind beter willen begrijpen

Tragische dood van Louc (18) uit Enschede kon gebeuren door gebrek aan personeel in jeugdin­rich­ting

Een gebrek aan veiligheid en scherpte onder het personeel heeft geleid tot de fatale steekpartij in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda waarbij de 18-jarige Louc uit Enschede om het leven kwam. Dat is de harde conclusie in het maandag gepresenteerde calamiteitenonderzoek, waarbij ook tal van aanbevelingen zijn gedaan.