Cerco Caffè uit Hengelo wil concurrent Nespresso worden en gaat naar ‘de beurs’

De dikke bobbel in de broek van A. uit Hengelo bleek 200 gram cocaïne te zijn: ‘Om eigen verslaving te bekostigen’

HENGELO/ALMELO - Abdoulah A. (28) uit Hengelo liep op 4 maart 2019 tegen de lamp toen politiemensen hem bij het Twentebad uit zijn auto zagen stappen. Toen hij in een andere auto stapte, viel vooral de dikke bobbel in zijn broek op. Bij controle bleek de bobbel bijna 200 gram cocaïne te zijn, verborgen in de onderbroek.

7 april