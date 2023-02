Chantal Toren nieuw in de Hengelose raad, voor PvdA volgt ze Danielle Alink op

MET VIDEO Politie doorzoekt opnieuw woning in Borculo in vermis­sings­zaak Wico van Leeuwen

De politie doorzoekt dinsdag opnieuw een woning aan de Heerlijkheidsstraat in Borculo in het onderzoek naar de al maanden vermiste Wico van Leeuwen. Het onderzoek zal de hele dag plaatsvinden. Eerder werd ook al in de woning gezocht, maar of er toen sporen zijn gevonden, is niet bekend.