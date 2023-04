Chauffeur maakt misstap en raakt ernstig gewond bij bedrijfsongeval in Goor

stelling Historisch hoge prijs voor een bol ijs in Enschede: ‘Bij veel ijssalons is 1,80 of zelfs 1,90 euro per bol al heel normaal’

De prijs van een bolletje ijs is historisch hoog: bij verschillende ijssalons in onze regio kost een bolletje 1,60 euro. Blijft een ijsje zo nog wel betaalbaar deze zomer? „Ik ben bang dat we nooit meer teruggaan naar een bol ijs voor 1 euro”, zegt Monique Heinink van IJssalon Heinink.