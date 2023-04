Cheque voor moeder en zoon uit Oldenzaal die samen Mont Ventoux gaan beklimmen

FC Twente overklast Cambuur en mag toch weer hopen op plek vier

FC Twente trakteerde de aanhang op zondagmiddag 45 minuten lang op een overheerlijke paasbrunch. De Enschedeërs lieten in De Grolsch Veste niets heel van hekkensluiter Cambuur, waardoor de ploeg van Ron Jans opeens weer helemaal terug is in de race voor plek vier: 4-0.