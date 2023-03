Claudy’s auto vloog spontaan in brand: ‘Ik kon mijn 1-jarige dochter er net op tijd uithalen’

COLUMN Vreemd dat de Rossummers zelf moeten meebetalen aan een nieuw Thijplein, en is dat wel de gedroomde oplossing?

Natuurlijk kan ik me vergissen. Dat zou niet voor het eerst en waarschijnlijk ook niet voor het laatst zijn. Maar voor mijn gevoel wordt de inwoners van Rossum een oor aangenaaid door de gemeente Dinkelland. In het Göttenkeurndoarp gaat deze maand de vlag uit als de gemeenteraad met 2 ton over de brug komt voor de herinrichting van het Thijplein. Voor de resterende 3 ton staan de Rossummers zelf aan de lat. Want het huidige plein (‘groot en lelijk’) is nog niet afgeschreven.