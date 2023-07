Columnist Brecht over een leven zonder telefoon: ‘Mobielvrije scholen? Onmogelijk en oneerlijk’

18-jarigen een verjaar­dags­kaart sturen? Tubbergen moet er niet aan denken

Het was een sympathiek plan: stuur elke 18-jarige een kaartje op z'n verjaardag. Met een felicitatie van de burgemeester en praktische informatie over onder meer studiefinanciering en stemrecht. Ondanks veel voorstanders begint Tubbergen er niet aan. Want ‘te duur’ en ‘te omslachtig’.