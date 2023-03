Conflict rond huis in centrum van Oldenzaal, kinderen worden het niet eens: ‘Je mag iemand niet zomaar een lening aansmeren’

Van jongs af aan woonde hij bij zijn vader en moeder in Oldenzaal. Maar nu zijn vader overleden is en zijn moeder in een verzorgingstehuis woont, willen de broer en zus van Peter Zwiep dat hij de woning verlaat. Maar dat laat Zwiep niet gebeuren. „Ik schaam me voor mijn broer en zus, het is een schande.”