Coördinatoren van Hospice Holos ziek thuis en teleurgestelde vrijwilligers voelen zich onzeker na ‘dolksteek in de rug’

Het Weer Stevige buien met fors onweer in Hengelo vandaag

Het wordt vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in Hengelo, met in de ochtend en vanmiddag nog wel regen. De temperatuur stijgt tot 21 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 18 graden.