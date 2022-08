Corona nekt Hengelose uitgever van bedrijfsbladen en -kranten

Lezersbrief ‘Het lijkt er op dat gemeente Hengelo meldingen ongelezen weggooit’

HENGELO - Het is al een paar jaar geleden dat ik een gevaarlijke verkeerssituatie meldde aan de gemeente Hengelo. Het ging om een fietspad in Hasseler Es dat eindigde in een sloot. Ik kreeg geen enkele reactie van de gemeente.

2 augustus