Coteq meldt: de stroomstoring in Goor is opgelost, 5.000 huishoudens hebben ook weer water

Noodaggregaat werkte niet

In woonzorgcentrum De Stoevelaar zijn volgens woordvoerster Leonie Jellema geen problemen ontstaan. „Inderdaad hebben we last van dezelfde problemen, maar we kunnen gewoon eten en drinken verzorgen. We moeten even een tandje bijzetten. Gelukkig is het licht. Er zijn zuurstofflessen aanwezig voor mensen die zuurstof nodig hebben. Normaal gesproken krijgen ze dat via een systeem dat elektriciteit nodig heeft.”