Crisis bij Twentse Zorgcentra: Jasper kan niet meer zo vaak voetballen maar vandaag is hij helemaal happy

Jarig Delden Klassiek schenkt 10.000 euro voor aankoop van vier peperdure cellos­trijk­stok­ken

Wie niet zo thuis is in de klassieke muziek zou denken dat het om een passage uit Harry Potter gaat, wanneer je het hebt over een ‘Boccherini-model, stang en de slof en draaiknop van twee soorten Swartzia-hout, met een wikkeling van Franse groene zijde en 21 karaat gouddraad’. Het gaat hier echter niet om een toverstok, maar een cellostrijkstok. Een heel dure.