‘Dader kerstmoord had nooit zelfstandig mogen wonen’, zegt mede-eigenaar Zorgstal Radewijk

Kerstmoord Chantal de Vries: 18 jaar en tbs voor Hengeloër Wim V. (27)

16 februari ALMELO - De rechtbank heeft Wim V. (27) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar plus tbs met dwangverpleging voor de moord op Chantal de Vries. De Hengeloër stak de even oude Chantal de Vries dood in de kerstnacht van 2019, nadat hij haar in het centrum van Hengelo toevallig op straat was tegengekomen.