Dader steekpartij in Hengelo voortvluchtig, politie houdt zoekactie

UpdateHENGELO – Achter een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bornsestraat in Hengelo heeft maandagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Een slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog voortvluchtig. De politie houdt een grote zoekactie.