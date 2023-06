Dankzij honderden vrijwilligers heeft Hengevelde weer het Grootste Kantinefeest van Nederland (en Zomerfeesten met 25.000 bezoekers)

Eigenaar van halsover­kop ontruimde sport­school Glanerbrug lijkt met de noorderzon vertrokken

Waarom is Anytime Fitness Glanerbrug halsoverkop ontruimd? Volgens getuigen waren er in de sportschool nota bene mensen aan het trainen toen een vrachtwagen kwam voorrijden en alle apparaten in ijltempo werden ingeladen. De eigenaar lijkt met de noorderzon vertrokken.