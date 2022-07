De bijzondere klanten van Thales: meer dan 200 bedrijven kopen kennis in Hengelo

Hengelose Grobbenweg nu serieus in beeld voor vestiging woonwagen­kamp

HENGELO - Vestiging van een woonwagenkamp aan de Grobbenweg is vrijwel zeker nabij, nu er een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp op tafel ligt. De gemeente wil over de invulling van de locatie op 12 september in het pand van Welbions aan de Paul Krugerstraat in gesprek met omwonenden. De reacties worden verwerkt in een definitief ontwerp.

