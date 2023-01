De Buurman failliet, De Beren zet plannen in de wacht: het zijn sombere tijden voor de Hengelose horeca

Stan Vierhout is optimistisch over een doorstart als horecagelegenheid onder een nieuwe, creatieve ondernemer. Een advies geeft de ervaren horecaman alvast mee: de nieuwe zaak moet in ieder geval veel ruimere openingstijden hebben dan eetcafé De Buurman en restaurant De Dragonder dat hadden. Want met een bedrijf dat enkele uren per dag open is, red je het volgens hem niet.