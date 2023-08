De dood van verzetsstrijder Jules Haeck liet Gosse uit Hengelo nooit los: ‘Geen dag ik niet aan hem heb gedacht’

De foto op de piano. De kogelgaten in de schutting. Gosse Bonthuis hoeft zijn ogen maar dicht te doen en hij ziet het weer voor zich. Dertien jaar is hij als hij in 1946, twee jaar na de dood van verzetsstrijder Jules Haeck, voor de eerste keer zijn huis betreedt. „René, zijn zoon, was mijn boezemvriend. We hadden allebei onze vader verloren. Tante Mannie, zijn moeder, werd mijn tweede moeder. Ik kwam bijna dagelijks in dat huis. Over wat er twee jaar daarvoor was gebeurd, werd niet gepraat. Jules was weg. Het enige wat er nog van hem was, was die foto.”