De één bombardeerde een schip vol vluchtelingen, de ander zat op die boot: deze mannen zijn hun zonen

Maarten van der Weijden hielp Hengeloër Eelko ‘back on track’ na zwaar ongeluk

29 februari HENGELO – Zijn arm voelde aan als blubber want alle botten waren kapot. Zijn rug was op zeven plekken gebroken. Na een motorongeluk volgde jarenlang moeizaam herstel. Maar daarna kwam Hengeloër Eelko Kortink voor zijn allerzwaarste uitdaging te staan: een triathlon in het woeste landschap van IJsland. Hoe dat afliep, is maandagavond te zien in het tv-programma Back on Track.