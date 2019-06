De eerste F1-wagen van Verstappen is nu van Ron: ‘Kon er nauwelijks van slapen’

Als een kind zo blij is Ron Reinders uit Hengelo. Hij is sinds kort de eigenaar van een Toro Rosso, de SRT10 uit 2015. Dat is de wagen waarmee Max Verstappen debuteerde in de Formule 1. Alleen zelf er mee rijden, dat lukt niet.

De nacht voordat het raceteam Toro Rosso de bolide zou afleveren kon hij nauwelijks slapen. „Ken je dat, de spanning als 10-jarige de dag voor je verjaardag? Wachten op de cadeautjes?”, vraagt Reinders. Dat had hij dus ook. Alleen wist Reinders al wat het cadeau was en gaf hij het aan zichzelf.

Hij zit dan ook dicht bij het Formule 1-vuur. Als eigenaar van Racetrailer.com verhuurt en verkoopt hij trailers voor het vervoer van racewagens en bijbehorende materialen van en naar circuits in Europa. Toen hij een tip kreeg dat Toro Rosso de SRT9 en de SRT10 in de verkoop had staan was hij er als de kippen bij. „En ik had geluk dat een werknemer van mij het nummer van teamchef Franz Tost in zijn mobiel had staat”, zegt Reinders.

Bestickering

Hij mocht komen, zei Tost, maar pas na de Grand Prix van Barcelona. Vandaar dat Reinders op 14 mei naar Bologna vloog om vandaar met de auto naar Faenza te rijden, de thuisbasis van Toro Rosso. En toen ging het bijna niet door. „Ik zag dat de bestickering op de auto niet klopte”, zegt Reinders. „En dat zei ik tegen Tost, die wat geïrriteerd reageerde. Hij kreeg de indruk dat ik beweerde dat het misschien niet de auto van Max was, maar dat was-ie wel. Dat kon ik zien aan het chassisnummer.”

Terwijl Tost de raceauto al uit elkaar liet schroeven, om overal tekens aan te wijzen dat Max Verstappen écht in de auto had gezeten, kwam er een andere medewerkers van het Formule 1-team bij. „Die vertelde dat er inderdaad voor een demonstratie andere stickers op geplakt waren”, zegt Reinders. „Dus met Tost kwam het goed. Hij beloofde zelfs de SRT10 te bezorgen.”

Bezoek

En dus staat nu chassis nummer 2 in een fabriekshal, ergens in Nederland. „Van de SRT10 zijn er vier gemaakt”, zegt Reinders. „Nummer 2 en 3 voor Max, 1 en 4 voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. Max bezit zelf nummer 3. Waar de mijne staat? Nou, laat dat maar weg. Anders krijg ik allemaal bezoek...”

De Toro Rosso van Reinders zal vooral binnen staan. „De wagen is een ‘rolling chassis’. Er zit geen motor in”, zegt hij. „Formule 1-teams leasen de motoren van autofabrikanten. In dit geval kwam de motor van Renault. Die zet hem er voor elke race in en haalt ’m er na weer uit. Bovendien: om hem te laten rijden zou je een heel team aan mensen nodig hebben. Kost tonnen per jaar. Dat geld heb ik niet.” Daar komt nog bij dat je de motor van een Formule 1-wagen niet start door simpel een contactsleuteltje om te draaien. Om de krachtbron goed aan het lopen te krijgen is bijna vier uur nodig. En ook al zou Reinders al deze barrières slechten, dan nog kan hij niet in zijn SRT10 rijden. „Want ik pas er niet in. Ik ben te breed in de heupen.”

Het roept de vraag op wat Reinders dan eigenlijk met die Formule 1-wagen moet. „In de eerste plaats is het gewoon mijn hobby. Ik geniet er alleen al van door er op een vrije zaterdagmiddag samen met mijn zoon naar te kijken. Verder is het een investering. Wacht maar tot Max over tien jaar drie keer wereldkampioen is...”