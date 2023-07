De ene na de andere boom legt het loodje: ook in Oldenzaal eist klimaatverandering zijn tol

Normaliter begint Joost Rikhof, European tree technician bij de gemeente Oldenzaal, in het najaar met zijn inspectieronde. Maar ook in de zomer kan Joost in een oogopslag zien of een boom nog in goede gezondheid verkeert. Hij heeft er een hele kluif aan. In drie jaar tijd moet hij de ruim 20.000 bomen die Oldenzaal rijk is, onder de loep nemen. Vijf jaar geleden heeft de gemeente dit in gang gezet. „Het komt er op neer dat ik jaarlijks 7000 bomen inspecteer. Al onze bomen worden dus eens in de drie jaar gecontroleerd”, zegt Rikhof.