De ‘kleine Willem van 10’ werd zomaar doodgeschoten: een aangrijpende jeugdfilm over de April-meistaking in Hengelo

De tranen schieten regisseur Rinus Morsink (72) soms in de ogen als hij met de Theatergroep Barst aan de slag is voor de film over de April-meistaking in Hengelo. De gruwelijke taferelen van de Tweede Wereldoorlog behoren tot het verleden, maar de Hengeloër beseft zich meer dan ooit dat oorlog iets van alle tijden is. „Wat hier destijds gebeurde, dat speelt zich nu af in Oekraïne”, zegt hij.