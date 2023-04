De mattenklopper van Wim de Bie is veranderd in een middelvinger

Wim de Bie is dood. Ja. Ik dacht. Ik zeg het maar even. Het kan zijn dat u het gemist heeft. In de algehele consternatie. Dat het er tussendoor is geglipt. Maar het is niet anders. Wim de Bie is dood. Morsdood. Net als God. God is ook dood. En Frank Zappa. En Nick Drake. En Mientje Dekkers. Allemaal hartstikke dood. Zo dood als een pier. Wim de Bie is dood. En wij? Wij blijven achter. Verloren. Verslagen. Verweesd.