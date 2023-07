De meeste auto's in Hengelo (O) komen uit 2019

Rijs­sen-Hol­ten krijgt (eindelijk) een eigen vlag: ‘Memorabel moment’

Er is een Nederlandse vlag, een Overijsselse vlag en een Twentse vlag, maar de vlag van Rijssen-Holten? Die ontbreekt. Die bestaat namelijk niet. Nóg niet, want de gemeenteraad heeft besloten dat die ontworpen moet worden. „Rijssen-Holten is onderdeel van onze identiteit.”