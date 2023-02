De moeilijke jaren zijn achter de rug: volleybalsters Devoko voelen zich thuis in topdivisie

Konijnen die weten hoe de hazen lopen

Buiten Wierden huppelde dinsdag een eenzame haas door het nog niet gegroeide gras van een geduldig weiland in de winter. Was -ie ergens naar op weg of kwam -ie ergens vandaan waar het niet pluis was? Moeilijk te zien. Waar een haas zich haast, is vanzelf het hazenpad. Er is geen vast tracé. Een hazenpad ontstaat onder de poten.

