De natuur overheerst bij expositie in Hengelose kunstwerkplaats Möllerwerf

Geen bewijs dat vrouw zwaar dronken was, dus gerechts­hof spreekt veroordeel­de Hengeloër (22) vrij van verkrach­ting

HENGELO/ARNHEM - Merlijn R. (22) is in hoger beroep vrijgesproken van de verdenking dat hij in april 2018 een dronken vrouw verkrachtte in Hengelo. Volgens het gerechtshof in Arnhem staat niet vast dat de vrouw in een staat van verminderd bewustzijn verkeerde.

22 september