De schuur in Hertme van Helen Stamsnijder is een creatieve broedplaats: ‘Hier ben ik op-en-top gelukkig!’

Enschede mag bevrij­dings­dag wel wat meer koesteren, vindt 1 april-co­mité: ‘Vrijheid moet je onderhou­den’

1 april is de datum waarop Enschede 78 jaar geleden de vrijheid terug kreeg na vijf jaar bezetting. De stad mag daar wel wat royaler bij stil staan, vindt het 1 april 1945 comité Enschede dat dit historische feit volgende week zaterdag herdenkt. „De oorlog in Oekraïne laat zien dat we de vrijheid moeten onderhouden. Meer aandacht voor onze eigen bevrijding is op zijn plaats.”