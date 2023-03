De wonderlijke loopbaan van de Hengelose kunstenaar Frans Zekhuis: ‘Ik ontdekte dat er veel meer in mij zit’

Harry en Truus na 53 jaar huwelijk samen in verpleeg­huis in Almelo: ‘Wie goat niet meer oet mekaar’

Dansen in Oldenzaal, trouwen, samen oud worden in Almelo. En dan, op een dag naar het verpleeghuis. Een leven in vier stappen. Harry en Truus Zandhuis wonen nu in verpleeghuis het Meulenbelt. Samen. Heel bijzonder, want zo vaak komt het niet voor als echtparen tegelijk hun intrek nemen. „We willen ook dat laatste stuk bij elkaar zijn.”