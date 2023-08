De Zon is voor Lars en Tessa een droom die uitkomt: ‘Wij houden van het gemoedelijke Twentse sfeertje’

Waarom beiert deze Rijssense kerk de klokken vaker dan alle andere kerken?

De meeste kerkklokken in Rijssen hoor je op het hele uur. Maar er is één kerk die dat net even anders doet. Daar hoor je de klokken ook elk half uur beieren. En dat verwart Rijssenaar Jan Knotter. Want hij komt er maar niet achter welke kerk zijn gevoel voor tijd in de war schopt.