Deelscooter parkeren buiten het vak? In Hengelo kan dat straks niet meer

Kan minister Kuipers sluiting dokters­post in Hengelo voorkomen?

Twente vraagt hulp van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om sluiting van de huisartsenpost in Hengelo te voorkomen. Dichtgaan in de nacht zou verschraling van de zorg zijn, aldus een brief van wethouders van alle Twentse gemeenten.

18 december