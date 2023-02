Delden-trainer Rob Bakker wil kater van vorig seizoen wegspoelen: ‘De drive om kampioen te worden is immens’

Ajax knikkert FC Twente uit de beker, onder John Heitinga winnen Amsterdam­mers wel topduel

Ajax staat in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers waren in Enschede nipt nipt te sterk voor FC Twente: 0-1. Het is de derde zege op rij sinds John Heitinga als trainer het roer overnam van Alfred Schreuder. Ajax weet weer wat winnen is in topduels, want dat lukte niet in het tijdperk-Schreuder.

9 februari