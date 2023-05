Deldens echtpaar stopt als juwelier in Delden: deze goudsmid neemt de winkel over

Van eerste idee tot eerste huis: jaren verder voor een nieuwbouw­plan van de grond komt

We moeten veel en snel huizen bouwen, is de boodschap van het kabinet. Om de woningnood op te lossen. Maar kan dat wel? Een bouwproject duurt gemiddeld acht tot tien jaar van idee tot uitvoering. „We moeten nu alles al vastleggen voor huizen die pas over vier jaar worden gebouwd. Tot de draairichting van de deuren aan toe.”