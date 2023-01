Denekampse molenaar Fons Laagland koninklijk onderscheiden

Laagland was vrijwilliger en klusser bij de restauratie van de Borgelinkmolen in de periode 1996 tot en met 1998. Hij was daarna de begeleider en de contactpersoon bij de restauratie Borgelinkmolen in zijn woonplaats Denekamp. Laagland was verder twaalf jaar lang secretaris van de Molenstichting Lattrop-Tilligte. Tot zijn erfenis behoren onder meer een goed georganiseerd archief met vele zelfgemaakte foto’s.