Dertig uur werkstraf voor Hengelose moeder M. (45) die betrokken was bij diefstal van blikken bier

Krasse Hengelose (93) al halve eeuw vrijwillig­ster in Het Woolde: ‘Ze is van heel grote waarde’

HENGELO - Aly Bosch (93) is gisteren gehuldigd: ze is vijftig jaar vrijwilligster in zorginstelling Het Woolde, vroeger het protestantse Huize Avondrust. „We moesten alles zelf bedenken.”

13 mei