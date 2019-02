Deze 100-jarige appt gewoon lekker met haar kleinkinderen

Hoe viert u uw honderdste verjaardag?

„Ik vier het vandaag met mijn familie, gewoon in mijn appartement. Vanmiddag komt de burgemeester op visite. Verder doen we niets speciaals. Wist u dat ik jarenlang heb gedacht dat ik op 12 februari jarig was? In de oorlogstijd vertelde een ambtenaar op het gemeentehuis in Enschede mij dat ik op 13 februari ben geboren. Ik was al in de twintig toen ik dat hoorde.”

Kunt u iets vertellen over uw leven?

„Ik ben geboren in Enschede, maar ik woon al 64 jaar in Hengelo. Tot mijn huwelijk werkte ik als coupeuse, toen ik trouwde moest ik stoppen. Zo ging dat toen. Mijn man was een Schiedammer. Hij werkte in de bosbouw in Beekbergen, daar hebben we ook gewoond. Later verhuisden we voor zijn werk naar Hengelo. We kregen een zoon. Het waren moeilijke tijden. Door de woningnood moesten we meerdere keren een huis delen met andere mensen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.”

U woont nog zelfstandig. Hoe brengt u de dag door?

„Ik ben blij dat ik nog zelfstandig ben. Ik verveel me niet. Elke dag kook ik pap: havermout of Brinta. Verder lees ik veel in de Bijbel en de krant. Ik kijk ook graag tv: EO-programma’s en het journaal, want ik wil weten wat er gebeurt in de wereld. En ik heb een mobiele telefoon. Mijn kleinkinderen sturen foto’s via WhatsApp en ik stuur dan een berichtje terug.”

Als u terugkijkt op uw leven, wat is dan uw mooiste herinnering?

„Dat is het moment dat ik werd aangeraakt door Jezus. Er gebeurde opeens iets in mijn leven en het werd zo licht in mij. Dat is nooit meer weggegaan.”

Veel mensen willen graag oud worden, maar slechts weinigen halen de 100 jaar. Wat is uw tip?

“Elke dag havermout eten en gezond leven. Ik heb nooit gerookt of alcohol gedronken.”