Deze Hengeloër filmde 14 jaar lang Piets weerbericht: ‘Dat was het dan’

Strikker was bij SBS6 14 jaar lang de vaste cameraman van Paulusma als het weerbericht ergens in deze regio werd opgenomen. Ze kwamen overal en nergens en maakten chaotische taferelen mee als Piet op locatie opdook. Bij de laatste opname in Friesland maandag was de Hengeloër ook van de partij.

Emotioneel

Piet was licht emotioneel. „Maar voor mij was het ook wel een moment hoor. Emotioneel is misschien niet het goede woord; maar toen ik naar huis reed ging het wel door me heen: ‘dat was het dan’. Ja, ik ga het missen.”

Quote Dat was het dan. Ja, ik ga het missen Paulusma, die weg moest bij SBS gaat volgend jaar naar Max. Strikker, werkzaam bij SBS en News United, verhuist niet mee. Hoeveel weerberichten hij heeft opgenomen? De Twentenaar heeft het niet bijgehouden, maar schat dat hij in Oost-Nederland zo’n 500 weerberichten heeft ‘gedraaid’. De eerste jaren gingen ze met z’n tweeën op pad. Later – toen Paulusma steeds populairder werd – kwam er pas begeleiding bij.

Gillende kinderen

„Die eerste jaren kwamen we met z’n twee in heel chaotische taferelen terecht, waarvan je dacht: hoe krijg ik dat nog fatsoenlijk gefilmd. In een kleine stampvolle caravan op een camping bijvoorbeeld. Want waar Piet kwam was het druk. Hij werd bijna opgewacht alsof hij Sinterklaas was. Iedereen was blij als hij kwam. Ik weet nog dat we bij Vroomshoop het weerbericht gingen opnemen. Er stonden wel 70 kinderen hem gillend op te wachten. Wat een sfeer; bizar.”

Strikker vond het heerlijk om met Piet op pad te kunnen. „Als cameraman kom je ook vaak bij vervelende situaties. Mensen die iemand hebben verloren. Denk aan de nabestaanden van de MH17. Dan is het fijn om ‘het weer’ te kunnen doen, want dat was altijd een feestje.”

Ziek