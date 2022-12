Deze Hengelose winkel in de binnenstad stopt er na precies één jaar mee

Hengeloos echtpaar Nij­land-Nij­hof 65 jaar getrouwd: ‘Bij ons kon de bom nooit barsten’

HENGELO - Het begon destijds voor Jan Nijland (93) en Gerrie Nijhof (90) met een dansje. De vlam sloeg over, ze kregen verkering, maar drie weken later maakte zij het uit. Gerrie vond zichzelf nog te jong. Kort daarop sloeg de vonk alsnog over. Al had Jan wel één voorwaarde. „Ik wil het alleen als je het nooit meer uitmaakt.”

21 november