Deze regionale bedrijven verkochten een auto aan Drontenaar Hakim Ziyech voor 350.000 euro

Video Burgemees­ter Jansen­plein in Hengelo: van verdomhoek­je naar spetterend plein

16 juli HENGELO - De hekken zijn weg, de fonteinen spuiten alle kanten op en de lichtinstallatie is gereed. Hoewel het vanwege de coronacrisis geen groot feest was, is het Burgemeester Jansenplein donderdag opgeleverd. „Dit was het verdomhoekje, maar is nu een hele belangrijke hoek in Hengelo geworden.”