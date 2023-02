Deze timmermannen in de dop maken in twee uur een stoeltje, maar pas op met die vlijmscherpe beitel!

Veertien handige Harry’s uit Nederland strijden deze dinsdag om het NK Skills voor leerlingen van de mbo entree-opleiding. Ze moeten in ruim twee uur een stoeltje maken. Jeroen en Atse houden op de roc-locatie De Sumpel in Almelo de Twentse eer hoog.

Een stoeltje maken is niet makkelijk. Zeker niet als je de verbindingen met zaag, hamer en beitel maakt. Want dat is de opdracht voor de zeven teams van zeven roc’s in Nederland. Dat betekent geconcentreerd werken, secuur zagen en let op met die vlijmscherpe beitel!

Vakwedstrijden voor mbo’ers waren er al, voor deze groep leerlingen nog niet. De entree-opleiding is speciaal voor jongeren die om wat voor reden dan ook geen diploma behaalden op de middelbare school. Met de entree-opleiding (niveau 1) kunnen ze instappen om een vak te leren. „Juist voor deze groep is het belangrijk dat ze een keer shinen”, zegt Natasja Bosveld, Skills-manager namens het ROC van Twente. „Meedoen aan een landelijke wedstrijd is een prachtige ervaring.”

Werkbanken

Er staan vijf teams in de ochtendsessie in tweetallen aan houten werkbanken te werken. Ze volgen de richting Bouwen Wonen en Onderhoud. Op hun eigen roc hebben ze al voorrondes gedaan voor de wedstrijd. In Almelo strijden ze om de landelijke winst. Voor het te maken stoeltje is het hout al gezaagd. Het gaat nu om het lezen van de tekening, het aftekenen en het maken van de verbinding. Lastig genoeg in twee uur tijd.

„Deze wedstrijden zijn goed voor de sector”, zegt het jurylid Bram Timmermans. „Het is belangrijk jonge mensen voor het bouwvak te interesseren, want er zijn veel mensen nodig. Mensen met rechterhanden? Nou, ook zonder rechterhanden. Als je gemotiveerd bent en wilt werken, dan zijn er kansen genoeg.”

Volledig scherm Atse van Raalte uit Hengelo zet de zaag in een halfhoutverbinding voor het stoeltje. © Rikkert Harink

Jeroen Vandenabeele (18) uit Nijverdal en Atse van Raalte (17) uit Hengelo werken geconcentreerd aan hun stoeltje. Ze worden door de jury niet alleen op hun ‘beitelkunsten’ beoordeeld, maar ook op samenwerking. Wedstrijdbegeleider René Heupink: „In de bouw is dat belangrijk. De een is beter in aftekenen, de ander in zagen. Je moet goed samenwerken voor een mooi product.”

Of ze nu winnen of niet, docent Hubert Lammersen ziet een gouden toekomst voor het tweetal. „Werk vinden ze sowieso”, zegt hij. „Jeroen loopt stage bij een interieurbouwer en Atse wil het timmervak in. Hij loopt stage bij het restauratiebedrijf Ribo in Hengelo.”

Hoe de Twentse delegatie het heeft gedaan wordt later bekend. De beste drie mogen dan naar de RAI in Amsterdam waar op 24 maart op een feestelijke bijeenkomst duidelijk is wie de nationaal kampioen is.

Succes

Het ROC van Twente telt 19.000 studenten en is een grote leverancier van kampioenen bij de Skills-wedstrijden. Het roc doet mee aan 46 wedstrijden. Niet zonder succes, want 36 deelnemers redden het tot in de finale.

Update: Helaas zijn de twee Twenten niet doorgedrongen tot de laatste drie. Dat werden de teams van ROC Tilburg, ROC Friese Poort en ROC Midden Nederland (in willekeurige volgorde).