Deze Twentse vintage-caravans zijn een hit in heel Nederland: ‘Op de camping heb je altijd vrienden’

Elsrock verlaat Rijssen en gooit het in Enter over een andere boeg: ‘We moeten maar iets inleveren op de metalmu­ziek’

Het metalfestival Elsrock in Rijssen is niet meer. De organisatie gooit het over een andere boeg en verruilt de harde muziek voor toegankelijke coverbands in het rockgenre. Bovendien wijkt het festival uit naar Enter.