Deze zomer steek ik mijn kop in het Hollandse zand

‘Wat een verademing om even niet in Amerika te zijn,’ verzuchtte ik tegen Elly. We zijn met de kinderen in Nederland en houden opzettelijk het nieuws uit de VS niet bij. Even geen CNN. Even geen ‘police brutality’, bosbranden in Californië, hoorzittingen over de Capitoolbestorming. Even geen Trump die weer een gooi wil doen naar het presidentschap. En hoeveel ‘school shootings’ zijn er al geweest sinds het drama in Uvalde, Texas, waar ik een paar weken terug over schreef? Ik wil het niet weten. Even niet.